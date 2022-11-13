شكرا لقرائتكم خبر الغذاء والدواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت على شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين «حياك»، خلال الحفل الذي أقيم بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمناسبة اليوم العالمي للجودة.

وجاء استحقاق الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد نجاحها في تطبيق معايير الشهادة الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مختلف أنواع المراكز التي يتم فيها تقديم الخدمات للمستفيدين.

وتعنى الشهادة المقدمة من «المواصفات السعودية» بتطوير مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة، ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الالكترونية وغيرها من العمليات المماثلة بهدف رفع مستوى مراكز خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات واختصار العمليات وتوفير معايير موحدة للخدمة.