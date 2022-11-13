المجلس العام للبنوك

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وتعرض الورشة أسس إدارة الثروات وأطر التخطيط المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع بيان الاختلاف عن النهج التقليدي، والتعرف على المفهوم الحقيقي بالنسبة للمستثمرين، وسبل الاستفادة من هذه الاختلافات لتوفير المزيد من المحافظ الاستثمارية الناجحة.وتندرج الورشة تحت هدف التطوير المهني، الذي من خلاله يسعى المجلس العام إلى تطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
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