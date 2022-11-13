المجلس العام للبنوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمؤسسات الإسلامية ينظم اليوم ولمدة يومين (14 و15 نوفمبر 2022) ، ورشة عمل بعنوان «إدارة الثروات والتخطيط المالي في المؤسسات المالية الإسلامية»، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وتعرض الورشة أسس إدارة الثروات وأطر التخطيط المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع بيان الاختلاف عن النهج التقليدي، والتعرف على المفهوم الحقيقي بالنسبة للمستثمرين، وسبل الاستفادة من هذه الاختلافات لتوفير المزيد من المحافظ الاستثمارية الناجحة.

وتندرج الورشة تحت هدف التطوير المهني، الذي من خلاله يسعى المجلس العام إلى تطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.