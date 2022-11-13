شكرا لقرائتكم خبر تعليق تداول سهمي مكة للإنشاء والمصافي لعدم إعلان النتائج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علقت مجموعة «تداول السعودية» تداول سهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة المصافي العربية السعودية.

وأوضحت مجموعة تداول أن التعليق يعود إلى عدم التزام الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وذكرت أنه استنادا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج، وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، ستتخذ الإجراءات الآتية:

- تعليق تداول سهمي شركتي المصافي العربية السعودية، ومكة للإنشاء في السوق لجلسة تداول واحدة، والتي توافق أمس 13 نوفمبر 2022.

- يستأنف تداول سهم الشركتين لـ20 جلسة تداول ابتداء من اليوم نوفمبر 2022، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الأحد 11 ديسمبر 2022.

- في حال لم تقم الشركتان بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة أعلاه، ستتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداء من الاثنين 12 ديسمبر 2022 حتى إعلان الشركة عن القوائم المالية.

يأتي ذلك نظرا لعدم التزام الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 / 09 / 2022م (تسعة أشهر)، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، واستنادا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج، وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.