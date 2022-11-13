«ندلب» يطلق «دليل» لتعزيز التواصل بين الجهات التنفيذية والمستثمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أمس، النسخة الثانية من برنامج «دليل» التدريبي، تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر الخريف.

ويهدف برنامج «دليل» إلى تعزيز جودة التواصل بين الجهات التنفيذية والمستثمرين وذلك من خلال الإسهام في تحقيق الإلمام الكامل لمنسوبي الجهات بأهداف وطموحات الرؤية، والميزات التنافسية التي تتمتع بها قطاعات البرنامج إلى جانب الممكنات والمحفزات النوعية والتطور التشريعي المهم الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 وأثر هذا التطور على رحلة المستثمر بقطاعات النمو الواعدة ومحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

وثمن الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» المهندس سليمان المزروع جهود رئيس لجنة البرنامج وأعضائها نظير حرصهم على توفير سبل الدعم للبرنامج لتمكينه من تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وأكد أهمية البرنامج وما يمكن أن يحدث من نقله في مستوى التواصل مع المستثمر عبر تعزيز منهجية التفكير لدى منسوبي المنظومة الصناعية في المملكة لرفع مستوى التركيز على احتياجات المستثمر، مبينا أن التواصل مع المستثمر ومع القطاع الخاص يعد عاملا رئيسا في نجاح مبادرات ندلب، معربا عن ثقته في قدرة البرنامج والمتدربين على تحقيق المخرجات المتوقعة لـ «دليل».

يذكر أن برنامج دليل يمتد لثلاثة أيام ويضم جلسات نقاش إثرائية يومية، بمشاركة ما يزيد على 20 جهة تنفيذية حكومية، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج في نسخته الثانية أكثر من 100 متدرب بعد أن خرج أكثر من 70 متدربا في النسخة الأولى للبرنامج.