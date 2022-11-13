43 ريالا سعر الطرح لسهم كابلات الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مستشارا ماليا، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة كابلات الرياض، إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ43 ريالا للسهم الواحد.

وأوضحت الرياض المالية في بيان لها أمس، أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأفادت بأنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد الاثنين 21 / 11 / 2022، وستستمر للثلاثاء الموافق 22 / 11 / 2022، حيث تم تخصيص 3.3 ملايين سهم عادي، تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وأعلنت شركة الرياض المالية تحديد النطاق السعري للطرح بين 39 - 43 ريالا للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الاكتتاب في مجموعة كابلات الرياض بطرح 33 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، مما يمثل 22% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 5 ملايين سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

اكتتاب الأفراد







يبدأ 21 نوفمبر 2022



ينتهي 22 نوفمبر 2022



تخصيص 3.3 ملايين سهم عادي



تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب



اكتتاب شركة كابلات الرياض