شكرا لقرائتكم خبر 43 ريالا سعر الطرح لسهم كابلات الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الرياض المالية في بيان لها أمس، أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.وأفادت بأنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد الاثنين 21 / 11 / 2022، وستستمر للثلاثاء الموافق 22 / 11 / 2022، حيث تم تخصيص 3.3 ملايين سهم عادي، تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
وأعلنت شركة الرياض المالية تحديد النطاق السعري للطرح بين 39 - 43 ريالا للسهم الواحد.
وتتمثل عملية الاكتتاب في مجموعة كابلات الرياض بطرح 33 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، مما يمثل 22% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من المساهمين الحاليين للشركة.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 5 ملايين سهم.
وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
اكتتاب الأفراد
- يبدأ 21 نوفمبر 2022
- ينتهي 22 نوفمبر 2022
- تخصيص 3.3 ملايين سهم عادي
- تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب
اكتتاب شركة كابلات الرياض
- سعر الاكتتاب 43 ريالا للسهم
- تغطية المؤسسات 71.8 مرة
كانت هذه تفاصيل خبر 43 ريالا سعر الطرح لسهم كابلات الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.