«غازكو» تعتزم تحويل نشاطي بيع الغاز بالجملة ونقل الغاز إلى شركتين تابعتين

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وأوضحت شركة «غازكو» أن موافقة مجلس الإدارة صدرت خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2022 على البدء في إجراءات فصل نشاط بيع الغاز بالجملة وتحويله إلى شركة مستقلة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% يكون نشاطها الرئيس توزيع الغاز بالجملة.وأفادت الشركة بأن مجلس الإدارة وافق على البدء في إجراءات فصل نشاط نقل الغاز وتحويله إلى شركة مستقله تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% يكون نشاطها الرئيس (النقل البري ويشمل نقل غاز البترول السائل إلى محطات غازكو للتخزين والتعبئة).
وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل على أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وذكرت أنها ستستمر في العمل بمذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة مع شركة البحري لبحث سبل التعاون بينهما في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية، وأن أي تطورات في ذلك ستكون من خلالها.
التحويل لشركتين تابعتين:
- فصل نشاط نقل الغاز وتحويله إلى شركة مستقله تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100%، يكون نشاطها الرئيس (النقل البري ويشمل نقل غاز البترول السائل إلى محطات غازكو للتخزين والتعبئة).
- فصل نشاط بيع الغاز بالجملة وتحويله إلى شركة مستقلة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% يكون نشاطها الرئيس توزيع الغاز بالجملة، وستعمل على أخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة.
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