صندوق الاستثمارات يبيع 12 مليون سهم في مجموعة تداول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة «تداول» بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع «الطرح».

وقام الصندوق ببيع 12,000,000 سهم من حصته في تداول التي تمثل 10% من رأسمال الشركة، وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال سعودي، وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج.

وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72,000,000 سهم أو 60% من رأسمال الشركة.

وقال مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إياس الدوسري «تأتي هذه الصفقة في إطار برنامج صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال، الذي يهدف الصندوق من خلاله إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي».

وأضاف أن عملية البيع شهدت اهتماما واسعا من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشرا على مكانة مجموعة تداول السعودية القابضة، كشركة رائدة مدرجة في السوق المالية السعودية.

ويعكس نجاح عملية الطرح الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي، كما تسهم الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة ورفع السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة للمساهمين في الشركة والسوق السعودي بشكل عام.

ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين عدد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيليا يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـة الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

تفاصيل عملية البيع

