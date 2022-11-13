شكرا لقرائتكم خبر «سيسكو» تقرر شراء 10% من أسهمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية ‏العامة غير العادية للشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» على شراء الشركة 10% بحد أقصى من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع تداول، أن الجمعية ‏العامة غير العادية للشركة أرادت خلال اجتماعها الخميس الماضي، شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 8.16 ملايين سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، مبينة أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

وذكرت الشركة أنه سيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، حيث تم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأوصى مجلس إدارة «سيسكو» في أغسطس الماضي، بشراء 10% بحد أقصى من أسهم الشركة العادية، بما لا يتجاوز 8.16 ملايين سهم، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.