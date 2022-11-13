الدولار يرتفع في ختام تعاملات الأحد

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار في ختام تعاملات، الأحد، مقابل الجنيه، بقيمة 8 قروش في بعض البنوك.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر للشراء وللبيع، بواقع 24.42 جنيها، و24.45 جنيها، على الترتيب.
وفيما يلي أسعار الدولار:
البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.
بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.38 جنيه للشراء بزيادة قرش، و24.45 جنيه للبيع بتراجع قرشين.
بنك القاهرة: 24.35 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و24.43 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 24.38 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 24.35 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.34 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.42 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و24.45 جنيه للبيع بزيادة قرش.
بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.