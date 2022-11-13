شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 13-11-2022.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ القاهرة للزيوت والصابون، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، العبور للاستثمار العقاري، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر للفنادق، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المشروعات الصناعية والهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 793.024 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 614 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.55%، والعرب على 7.67%، واستحوذت المؤسسات على 22.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 66.6 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 121.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 64.2 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 11980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 14459 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4903 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 3526 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.169 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.86%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 32.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.89%.

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.149 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.62%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 16.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.44%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 5.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 20.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.82%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.48%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 21.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.40%.