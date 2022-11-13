شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة المركزية بتنشيط السياحة يعقد لقاءاً مع وفد من وزارة السياحة وهيئة السياحة الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لقاءاً مع وفد يضم ممثلين من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، وذلك لمناقشة تنفيذ خطة ورشة عمل مشتركة في القطاع السياحي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية تكون متضمنة سلسلة من الاجتماعات والتنسيقات التعاونية لزيادة الحركة السياحة الوافدة في كلا البلدين.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مصر والأردن في مجال السياحة.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي بين مصر والأردن لتنشيط الحركة السياحية بين البلدين، وتوسيع إطار التعاون المستقبلي خلال الفترة القادمة لتشجيع التبادل السياحي وذلك من خلال تنظيم عدد من ورش العمل، وتنفيذ برامج ترويجية وسياحية مشتركة للترويج للمعالم السياحية والأثرية والترفيهية في البلدين وما تتميز به كل من مصر والأردن من منتجات سياحية مختلفة ومزايا تنافسية، بالإضافة إلى إعداد خطط عمل لتحديث تبادل الخبرات تتضمن مجالات جديدة مثل سياحة المغامرات والحوافز والسياحة الاستشفائية والعلاجية.

ومن جانبه، أكد ماجد أبو سديرة على حرص الهيئة على عقد هذا اللقاء مع الجانب الأردني، حيث أن هذه اللقاءات المثمرة تعد أحد سبل التعاون المشترك لتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الجانب المصري والأردني بهدف تحقيق التواصل وتبادل الخبرات في المجال السياحي.

وأكد الوفد الأردني على أن مصر تعد من أوائل المقاصد السياحية التي يفضل السائحون الأردنيون زيارتها، نظراً للقرب الجغرافي بين البلدين ولاسيما في ظل تميز المقصد السياحي المصري بالمنتج السياحي المتنوع والثري الذي يلبي مختلف احتياجات السائحين بكافة شرائحهم الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم خدمات سياحية مميزة.

وأضاف خالد الكيلاني مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا بهيئة تنشيط السياحة الأردنية أنه تم دعوة عدد من المدونين السياحيين المصريين الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة الأردن خلال الفترة القادمة وذلك ضمن آليات التسويق التى تعتمد عليها هيئة تنشيط السياحة الأردنية وبالتنسيق مع نظيرتها المصرية ضمن إطار آليات البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين البلدين.

ومن المتوقع أن يشارك بورشة العمل المصرية الأردنية المشتركة حوالي 50 شركة سياحة من كبرى الشركات السياحية ومنظمي الرحلات وعدد من أصحاب الفنادق وشركات قطاع الطيران في مصر والأردن، ومن المقرر عقد ورشة العمل بالقاهرة خلال النصف الثاني من شهر مارس 2023.

وسيتم خلال ورشة العمل الترويج لما يتمتع به المقصد السياحي المصري والتعريف بمقومات مصر السياحية المتنوعة من مناظر طبيعية، وشمس دافئة، وشواطيء مشمسة، ومواقع أثرية فريدة وعريقة ومتاحف وأماكن سياحية مختلفة، مع إلقاء الضوء على حسن الضيافة والحياة العصرية النابضة بالحياة التي تتمتع بها مصر من خلال إبراز منتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد حضر اللقاء سارة الكومي المشرف على المكتب المركزي للسوق العربي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومن الجانب الأردني الأستاذ طلال المجالي مدير عام جمعية وكلاء السياحة والسفر بالأردن، والأستاذ خالد كيلاني مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا بهيئة التنشيط، والمهندسة روان السهاونة مسئول عملاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة التنشيط، و ناديا القضاة مديرة الاتصال والتعاون الدولي بوزارة السياحة الأردنية، والأستاذ مجدي عضيبات من مديرية الاتصال والتعاون الدولي بالوزارة.