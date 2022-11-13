شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحها في مصر … Maldives 360 ْ تفتتح مكتبا جديدا لها في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاحها المتميز في تسويق افخم فنادق ومنتجعات المالديف من خلال مكتبها في مصر ، قامت Maldives 360 ْ بافتتاح مكتب جديد لها في الامارات ، تحديدا في امارة دبي تحت اسم"M 360 ْ " ، وذلك استكمالًا لمسيرة النجاح ولتوسيع نشاطها و استهداف عددًا أكبر من العملاء خاصة في منطقة الخليج العربي لترويج السفر إلى المالديف في أفخم المنتجعات و أكثرها رفاهية.

تم افتتاح المكتب الخاص بالشركة في بداية شهر سبتمبر 2022 والذي يقع في فندق The Tower Plaza، الطابق 23 على طريق الشيخ زايد في دبي.

تعد Maldives 360° هي الوكيل التسويقي الاول للمالديف في مصر و الوطن العربي حيث تتعاقد مباشرة مع أفخم الفنادق لتوفير إختيارات متنوعة لعملائها من مختلف الجنسيات. و تسعى الشركة إلى توفير عروض السفر للمالديف بافضل الاسعار والعديد من الاختيارات والبدائل بين الفنادق المختلفة ، وايضا تقدم بعض الامتيازات الحصرية الاضافية الخاصة ببعض الفنادق لعملاء الشركة فقط في مصر والخليج العربي، و يأتى ذلك عن طريق تقديم العروض الحصرية و المميزة في فنادق المالديف الفاخرة لقضاء شهر العسل أو رحلات عائلية ممتعة.

تحرص Maldives 360° على توفير خيارات متعددة لأماكن الإقامة شاملة الانتقالات و أماكن الترفيه في المالديف مثل فيلا فوق الماء بمسبح خاص أو فيلا شاطئية و غيرها من الخيارات المتميزة بالطابع الإستوائي و التى تعكس الطبيعة الخلابة هناك. تتميز الشركة بحرصها الدائم على عملائها، من خلال الرد السريع على استفساراتهم و تقديم الاختيارات المناسبة حسب أفضلية العميل بالإضافة إلى تزويده بكل المعلومات الخاصة بالسفر و كذلك حجز تذاكر الطيران في حالة طلب العميل.

تعمل الشركة على الترويج للسفر الى المالديف في السوق المصري من خلال إطلاق حملات إعلانية بالتعاون مع نجوم الفن و مشاهير السوشال ميديا مثل النجمة درة و هنادي مهني و هاجر أحمد ورنا رئيس ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي وشريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام ايمن ، بالإضافة إلى الكابتن حسنى عبد ربه و محمد زيدان و غيرهم من نجوم الميديا، و تستعد الشركة خلال الفترة القادمة للتعاون مع نجوم الخليج العربي لإثراء الترويج السياحي في المالديف هناك.

تتركز رؤية Maldives 360° على أن تكون الشركة الرائدة في المجال التسويقي للمالديف في مصر و الوطن العربي بالتعاون مع أرقى الفنادق لتقديم أفضل الأسعار و ضمان أفضل جودة و رفاهية للرحلات. و في ضوء التوسع في السوق الخليجي ، كما تخطط الشركة للتعاون مع فنادق جديدة في المالديف و تقديم مستوى عالى من الخدمات.



Maldives 360 ْ تفتتح مكتب جديد لها في الامارات (1)



Maldives 360 ْ تفتتح مكتب جديد لها في الامارات (2)



Maldives 360 ْ تفتتح مكتب جديد لها في الامارات (3)