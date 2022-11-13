شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"فودافون" يتوقع البت فى صفقة فوداكوم خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مسئول بشركة فودافون مصر، إن الشركة تتوقع إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية، موقفها من عرض الشراء الاختياري المقدم من "فوداكوم" لشراء حصة الأقلية بشركة فودافون مصر، خلال أيام، متوقعًا استجابة مساهمي الأقلية للعرض المقدم في ظل السعر المقدم، وهو نفس الذي نفذت عليه صفقة شراء فوداكوم لفودافون مصر.

وبحسب سعر صرف اليورو أمام الجنيه، فأن سعر عرض الشراء المقدم من فوداكوم لأسهم الأقلية بفودافون البالغ عددها 124.6 ألف سهم يتجاوز أكثر من 452 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 56.3 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.

وكانت شركة فوداكوم جروب ليميتد، قد تقدمت بعرض شراء اختياري لأسهم الأقلية الراغبين في البيع من مساهمي شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك في ضوء عدم اعتزام شركة المصرية للاتصالات الاستجابة لعرض الشراء بموجب الخطاب المرسل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، والخطاب المرسل لشركة فودافون مصر بذات التاريخ والمسلم إلى الهيئة.

وحددت شركة فوداكوم جروب، سعر 17.92 يورو لشراء حتى عدد 124.608 سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

فيما تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض الشراء، وطالبت إدارة البورصة بنشره.