شكرا لقرائتكم خبر عن "فوداكوم" تتقدم بعرض لشراء أسهم الأقلية لـ"فودافون" بسعر 17.92 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت شركة فوداكوم جروب ليميتد، بعرض شراء اختياري لأسهم الأقلية الراغبين في البيع من مساهمي شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك في ضوء عدم اعتزام شركة المصرية للاتصالات الاستجابة لعرض الشراء بموجب الخطاب المرسل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، والخطاب المرسل لشركة فودافون مصر بذات التاريخ والمسلم إلى الهيئة.

وحددت شركة فوداكوم جروب، سعر 17.92 يورو لشراء حتى عدد 124.608 سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

فيما تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض الشراء، وطالبت إدارة البورصة لنشره.

وتتمثل استثمارات الشركة المصرية للاتصالات 170.9 مليون سهم في شركة فودافون مصر الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 تمثل نسبة 44.95% من أسهم فودافون.

يذكر أن السنة المالية لشركة فودافون مصر تنتهى في 31 مارس من كل عام، وعند تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمار في شركة فودافون مصر عند إعداد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2020.