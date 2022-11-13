شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بأولى جلسات الأسبوع.. ورأس المال يصعد بقيمة 11مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 793.024 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 11980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 14459 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4903 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة.