شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التمويل العقارى تضخ 8.7مليار جنيه تمويلات لشراء وحدات سكنية خلال 8شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 6801 عقدًا بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2022 مقابل 4057 عقدًا بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 67.6% في عدد العقود، ونسبة نمو 94.8% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.554 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2022 مقارنة مع 1.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 32.5%.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري خلال شهر أغسطس، أن شركات التمويل العقاري وقعت 373 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500 جنيه بقيمة 80.7 مليون جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2022 مقابل 504 عقدًا بقيمة 82.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ووقعت الشركات 718 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 134.1 مليون جنيه مقارنة مع 349 عقدًا بقيمة 57.1 مليون جنيه.

ووقعت شركات التمويل العقاري 5710 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2022 مقارنة مع 3204 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلي، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 2102 عقدًا خلال أول 8 شهور من عام 2022 بقيمة 58.2 مليار جنيه مقابل 2394 عقدًا بقيمة 52.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 12.2% في عدد العقود، ونسبة نمو 11% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 12.8 مليار جنيه لعدد 501 شركة محيلة في نهاية أغسطس عام 2022 مقابل 8.7 مليار جنيه لعدد 414 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 46.4% في حجم الأرصدة، و 21% في عدد الشركات.