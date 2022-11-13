شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 2.6% لبرنت و4% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 2.6%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 4%.

وسجلت أسعار النفط، 95.99 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى،88.96 دولار للبرميل.

وقال المهندس حمزة العلياني خبير الطاقة، إن أزمة الطاقة فى أوروبا تشهد منعطف أكثر حدة وخصوصا مع قدوم فصل الشتاء والذى أصبح قارصا ويتطلب المزيد من إمدادات الطاقة من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وهى المصدر الرئيسى للغاز، بالإضافة لدخول الصين وهى المستهلك الأكبر.

وأضاف حمزة العليانى فى مداخلة عبر سكايب من عمان بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول الاتحاد الأوروبى تشهد عادة شتاء قاسى، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية دول صناعية وتتطلب استهلاكات أكبر للغاز بنسبة وصلت إلى 4.5 % زيادة فى الإستهلاك.

وأشار خبير الطاقة إلى أننا نشهد ارتفاع 11.5 % بأسعار الغاز، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى يحاول تعويض نقص إمدادات روسيا من الغاز في أوروبا من أمريكا وقطر والجزائر، رغم ان أمريكا تنتج 23% من إنتاج العالم بالغاز لكن استهلاكها عالى جدا.