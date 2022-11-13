شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022.. عيار 21 يسجل 1270 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، بعد أن سجلت الأسعار مستويات تاريخية عند 1270 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1770 دولار ونستعرض توقعات حركة الذهب هذا الأسبوع عالمياً وانعكاس ذلك على السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1088 جنيها.

عيار 21 سجل 1270 جنيها.

عيار 24 سجل 1450 جنيها.

الجنيه الذهب 10160 جنيها.

ماذا حدث في أسبوع ؟

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس ‏مكاسب أسبوعية قوية، وسجل المعدن النفيس أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو عام 2020 على الأقل ‏بعد ظهور إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التكهنات ‏بأن الفدرالي الأمريكى ربما يقلل من وتيرة رفع الفائدة.‏

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة ‏‎0.7%‎‏ إلى 1766.26 ثم 1770 دولارا للأونصة بعد ‏تسجيل أعلى مستوى منذ الثامن عشر من أغسطس في وقت سابق بالجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة ‏‎0.9%‎‏ إلى 1769.40 دولار للأونصة، ‏وحقق المعدن الأصفر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة ‏‎5.5%‎‏، وحقق الذهب مستوى هو الأعلى من أغسطس لتقترب الأونصة من الوصول إلي 1800 دولار

كانت بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين قد أظهرت ارتفاعاً أقل من ‏المتوقع في أكتوبر مسجلة قراءة دون 8% للمرة الأولى في 8 أشهر، وتتوقع الأسواق الآن وجود فرصة بنسبة ‏‎71.5%‎‏ أن يقوم الفدرالي بزيادة الفائدة ‏بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر 2022.