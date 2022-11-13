شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروتريد" تطلق خدمة جديدة لشحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن خدمتها الجديدة لعملاء عداد الغاز مسبق الدفع، حيث بات بإمكان عملاء بتروتريد شحن كارت الغاز عبر موقع الشركة على الانترنت دون الحاجة للتوجه الى فروع الشركة أو حتى منافذ فورى.

وأضافت الشركة، أن العملية تتم عن طريق لوحة مفاتيح مزودة بقارئ للكارت توفرها الشركة للعملاء في جميع فروعها.

ويأتي ذلك ضمن جهود تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي أطلقته تحت عنوان "بتروتريد الرقمية" لرقمنة وميكنة جميع العمليات ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث وتطوير قطاع البترول والذي يهدف للتيسير على عملاء الغاز الطبيعي وتوفير الوقت والجهد والتكلفة للمواطنين.