شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مكثفة لوزيرة التعاون الدولى مع الشركاء الأوروبيين خلال مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تلتقي المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية لبحث جهود التعاون في إطار مبادرة "مرفق الغذاء" • "المشاط" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي وممثلي مبادرة EU Jeel Connect لتعزيز جهود تمكين الشباب • وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة نقاشية حول تحلية المياه كحل من حلول التكيف بمنطقة الشرق الأوسط • محور المياه ضمن برنامج "نُوَفِّي" يتضمن تدشين 5 محطات لتحلية المياه بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا باستخدام الطاقة النظيفة

في إطار لقاءاتها المستمرة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عدد من اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار علاقات التعاون الإنمائي المشتركة بين الجانبين.

لقاء المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، يانوش فويتشوفسكي، المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، حيث تمت مناقشة التعاون الثنائى بين الجانبين في مجال الغذاء، لاسيما فيما يتعلق بمبادرة "مرفق الغذاء" التى أطلقتها المفوضية الأوروبية لدعم جهود الأمن الغذائي في مصر وتم من خلالها تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون يورو، والذى ستستفيد منه كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما تطرق الجانبان في الاجتماع إلى المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها فى إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لاسيما محوري الامن الغذائي والمائي، والتي يشتملان على 8 مشروعات ذات أولوية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ولدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

والجدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، يسهم إلى جانب العديد من شركاء التنمية في توفير التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وقائمة المشروعات القومية الخضراء E-PACT، كما يسهم الاتحاد الاوروبي بشكل مباشر في بعض العمليات بمنح تنموية مثل "مشروع الصناعات الخضراء المستدامة"، المخطط تمويلها بمبلغ 30 مليون يورو ، كما أنه يقدم ضمانات لجميع البرامج الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي.

لقاء EU Jeel Connect

في سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في ملتقى الشباب الذى نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرته لجنوب الجوار الأوروبي EU Jeel Connect، بحضور السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وحضره مجموعة من الشباب المصرى الملهم في مجالات عمل مختلفة، حيث تم فتح باب النقاش والآراء حول العديد من الموضوعات الشبابية، وقد أكدت الوزيرة بأن الدولة حالية تولى اهتماما للشباب، وأن هناك مشاركة حقيقة منهم فى العديد من المجالات، كما ان هناك البرامج المزمع تنفيذها حاليا والتى توضح مدى سعي الدولة لتحقيق أهدافها التنموية بمشاركة كافة الفئات.

وأطلق الاتحاد الأوروبي برنامج EU Jeel Connectors، خلال العام الجاري والتي تستهدف دعم وتنمية قدرات الشباب في منطقة جنوب الجوار الأوروبي، والتي تضم مجموعة من الشباب الملهم من مصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس"، والذين سيعملون بشكل وثيق مع برنامج الجوار الجنوبي الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي، لتعزيز مشاركة الشباب وطرح رؤاهم وأفكارهم، وتعزيز فرص التعليم التوظيف والمشاركة.

جلسة نقاشية حول تحلية المياه وجهود التكيف

من ناحية أخرى شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمها بنك الاستثمار الأوروبي حول "تحلية المياه كحل من حلول التكيف في الشرق الأوسط"، بمشاركة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والعديد من المسئولين.

وأكدت "المشاط"، خلال اللقاء، على أهمية التوسع في حلول التكيف مع التغيرات المناخية لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة مشروعات تحلية مياه البحار لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، موضحة أن التغيرات المناخية تنعكس بشكل سلبي على توافر المياه لاسيما في ظل النمو الهائل لعدد السكان.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي" على تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ثلاثة محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، منوهة بأن محور المياه يتضمن عدد من مشروعات تحلية المياه التي تعزز الإدارة الاستدامة للموارد المائية في مصر، حيث سيتم تدشين 5 محطات لتحلية مياه البحار بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا باستخدام الطاقة النظيفة.