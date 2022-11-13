شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ164مليار جنيه خلال 8شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت 312 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14مليار جنيه، مقارنة بـ299 موافقة خلال شهر أغسطس من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 18.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 4.3%، وانخفضت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 22.6%.

ووزعت الموافقات بين 164 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2022 مقابل 175 موافقة بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2021 بنسبة انخفاض 6.3% في عدد الموافقات، و60.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 147 موافقة بقيمة 9.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس عام 2022 مقارنة مع 124 موافقة بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2021 بنسبة نمو 18.5% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 7.8% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى أغسطس عام 2022 بلغت 2128 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 164 مليار جنيه، مقارنة بـ2113 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 125.9 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 0.7%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 30.2%.

ووزعت الموافقات بين 1214 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 21.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2022 مقابل 1259 موافقة، بقيمة 31.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 3.6% في عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 31.4% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 901 موافقة بقيمة 131.3 مليار جنيه مقارنة مع 845 موافقة بقيمة 89 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 6.6% في عدد الموافقات و 47.5% بقيمة التأسيس.