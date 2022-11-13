شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وسط تداولات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة تجاوزت 500 مليون جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 11941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 2126 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 14410 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 4872 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 2270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 3331 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3485 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ القاهرة للزيوت والصابون، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، العبور للاستثمار العقاري، آراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.3 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 555 سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، خسائر إيرادات 453.2 ألف دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 668.4 ألف دولار بنسبة انخفاض 32%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 1.5 مليون دولار مقارنة مع 3.2 مليون دولار بنسبة انخفاض 53%.

وحققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 7.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 5.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 36.3%، وحققت الشركة أرباح بلغت 1.6 مليون جنيه مقارنة مع 1.2 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 35.92%.

وحققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 848.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 561.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 51.1%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 7.8 مليون جنيه مقارنة مع 20 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 61%.

وحققت شركة ابن سينا فارما، مبيعات بلغت 15.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 15.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 118.4 مليون جنيه مقارنة مع 241.9 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة.