تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "مصراوي" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.37 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 24.35 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.36 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.35 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.34 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.42 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و24.45 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.