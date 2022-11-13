زيادة 10 جنيهات.. تعرف على سعر الذهب اليوم الأحد

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

قفزت أسعار الذهب عيار 14 إلى 847 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1089 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1270 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1451 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 10160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1771 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع 0.90%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.