شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تعلن دعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لـ6 مشروعات خضراء ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، علي تقديم الدعم لـ6 شركات صغيرة ومتوسطة من المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في اجتماع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، ريم السعدى المدير الإقليمى لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح السفير هشام بدر أنه تم اختيار ستة مشروعات من المشروعات الـ18 الفائزة بالمبادرة وذلك لمنحها حزمة شاملة من الدعم الفني والتدريب والخدمات الاستشارية للأعمال.

وتابع بدر أن الاتفاقية التي بصدد توقيعها بين الطرفين تمثل دعمًا قويًا للمشروعات المختارة وهي خطوة إيجابية ستسهم في زيادة المشروعات الخضراء والذكية حيث ستسهم الاتفاقية في توفير الدعم التقني لتلك المشروعات الصغيرة مما يحقق الهدف الأسمى بمتابعة المشروعات الفائزة ودعم الأفكار والابتكارات للوصول إلى اهدافها .

وحول أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أوضح بدر أنه في ضوء كونها مبادرة غير مسبوقة وتمثل نقلة نوعية، فكان من الضروري تنفيذ ثلاثة أمور رئيسية تمثلت في تحديد معايير واضحة، إلى جانب تأهيل و تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات، مع وضع نموذج موحد للتقييم.

جدير بالذكر أن المشروعات الستة التي تم اختيارها تضمن مشروع Rabbit، مشروع Noornation، ومشروع Engazat، وكذا مشروع Banalstic، بالإضافة إلى مشروعات Kadet el Mostakbal، Archtech، حيث سيتم توفير الخدمات بموجب هيئة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبرنامج الأعمال الصغيرة الذي يضم أكثر من 400 مستشار أعمال محلي مؤهل و 1500 خبير دولي، حيث يعمل البنك فى الأساس على تنمية القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.