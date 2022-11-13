شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: مصر وضعت علي رأس أولوياتها حق افريقيا في استغلال مواردها الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور عمر الفاروق ابراهيم الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة Appo علي هامش مشاركتهما فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27 بشرم الشيخ.

وحرص امين عام المنظمة الافريقية في بداية اللقاء على تهنئة الوزير على تنظيم مصر الرائع للمؤتمر بصورة تدعو افريقيا للفخر موجها الشكر والتقدير لمصر على ما قامت به لكى يكون Cop27 منصة لتسليط الضوء على أوضاع افريقيا فيما يخص قضية التغير المناخي والانتقال الطاقي العادل والتي ينبغى أن ينظر العالم لها ، واصفاً مشاركة صناعة البترول والغاز لأول مرة في مؤتمر المناخ بأنها خطوة رائعة من مصر لم تحدث فى المؤتمرات السابقة للمناخ وتخدم افريقيا .

ومن جانبه أكد الملا أن مصر وضعت علي رأس أولوياتها خلال المؤتمر حق افريقيا في استغلال مواردها الطبيعية والتحول الطاقي العادل تدريجياً فى القارة، مؤكداً على وجود توافق وتنسيق بين الدول الأفريقية والمبادرات فى المؤتمر التى تعكس أهمية التحول العادل باستخدام الموارد المتاحة .

ووجه الأمين العام للمنظمة الافريقية الشكر للوزير فى نهاية اللقاء على دعم مصر المستمر لعمل المنظمة، مؤكدا أن مصر داعم قوي لأفريقيا، وذكر أن انضمام 3 دول مؤخراً لعضوية المنظمة رفع عدد أعضاءها إلى 18 دولة وجارى بحث انضمام دول أخرى تأكيداً على اهتمام الدول الأفريقية بتوطيد علاقات التعاون فيما بينها.

وتعد مصر عضو مؤسس في المنظمة الأفريقية منذ إنشائها في عام 1987، ولها دور مهم في الحفاظ على استمرار مسيرة المنظمة وفى دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها وهو ما يعد من أهم دعائم العمل الأفريقى المشترك .