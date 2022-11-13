شكرا لقرائتكم خبر عن أول انخفاض فصلي.. أسباب تراجع أسعار النفط في الربع الثالث من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً خلال الربع الثالث من عام 2022، وهو أول انخفاض فصلي لها منذ الربع الثاني 2020، متأثرة بتزايد عمليات البيع في أسواق العقود الآجلـة، التـي تسببت في حدوث تقلبات مرتفعة، وسط تنامي حالة عدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي وتوجـه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع وهو من شأنه أن يبطئ النشاط الاقتصادي، إلى جانب ضعف الطلب في السوق الفورية، وتحديداً فـي حـوض المحيط الأطلسي، بسبب انخفاض هوامش التكرير وبدء موسم صيانة المصافي المفترض أن يبلغ ذروته خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022 وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك "

وأضاف التقرير، أدى ارتفاع المخزونات النفطية التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وارتفاع انتاج النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2020، وتمديد القيود المرتبطة بسياسةZero - Covid في بعض المناطق الصينية، إلى زيادة الضغط الهبوطي على الأسعار.

وأشار التقرير، بشكل عام، انخفض متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبـك فـي الربع الثالث مـن عام 2022 بمقدار 10.5 دولار/ برميل، أو ما يعادل نحو 9.3% مقارنة بالربع السابق، ليتراجع عن أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2012 ويصل إلى 101.9 دولار برميل، وهو مستوى مرتفع بمقدار 29.3 دولار يرميل، أي مـا يـعـادل نحـو 40.4% بالمقارنة مع الربع المماثـل مـن عـام 2021.