عمرو أديب يسأل رئيس هيئة تنشيط السياحة : هل أنت راضي عن أسعار الغرف والفنادق في المدن السياحية؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر إحدى الفضائيات مساء السبت إن الجناح المصري المشارك في بورصة لندن لندن السياحية شهد إقبالًا كبيرًا، متابعًا: اللقاءات كانت مثمرة وهناك توقعات مبشرة ومؤشرات إيجابية لإقبال سياحي كبير خلال الموسمين الشتوي والصيفي المقبلين.

وأضاف القاضي ، أن هناك إقبالًا سياحيًا كبيرًا لزيارة مصر هذا الشتاء، ولدينا طموح كبير في ارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر، متابعًا: مصر تستحق الكثير ونعمل على تنمية أعداد السائحين الراغبين في زيارة مصر مستقبلًا.

وشدد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة على حرص وزارة السياحة على المشاركة في المعارض السياحية الهامة والتي تعد فرصة جيدة للتجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم.

وعن أسعار الفنادق في مصر، قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة: دي مسألة عرض وطلب وفي بعض المناطق تكون الأسعار كبيرة إلى حد ما في بعض الأوقات نتيجة الطلب الكبير، مشددًا على أن أسعار الفنادق المصرية منافسة مقارنة بأسعار الليالي الفندقية في العديد من دول العالم.