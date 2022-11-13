شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قائمة السلع التي ارتفعت صادراتها بين مصر وأمريكا في النصف الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا ملحوظا بالنصف الأول من العام الجاري 2022، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 13%.

وتشير بيانات الجهاز، إلى أن هناك مجموعة من المجموعات السلعية، لعبت دورا في زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين، وفقا لما يلي:

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من عام 2022.

1. ملابس بقيمة 744.4 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 120.2 مليون دولار.

3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 90.4 مليون دولار.

4. أسماك بقيمة 22.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من عام 2022.

1. حبوب ونباتات طبية بقيمة 1.4 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 592.5 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 245.3 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 204 مليون دولار.

5. طائرات وسفن فضائية بقيمة 123.4 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13%.