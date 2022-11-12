شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وفدا برتغاليا لدراسة فرص التعاون الاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً برتغالياً برئاسة سكرتير أول أعالي البحار البرتغالي، وذلك بجناح المنطقة الاقتصادية بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ اثناء انعقاد مؤتمر المناخ.

وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن اللقاء ناقش التعاون الثنائي بين الجانبين في الاستثمار في موانئ الهيئة الاقتصادية والتي تشهد نمو ملحوظاً في عمليات التداول والحركة الملاحية، وتمتعها بموقع جغرافي مميز يطل على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يساهم في تيسير عمليات التصدير للأسواق الخارجية، وخاصة مع ربطهم بأهم مجرى ملاحي عالمي قناة السويس.

وقد أبدى الوفد رغبته بزيارة المنطقة الاقتصادية خلال مطلع العام المقبل لتعميق التعاون الاقتصادي والتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة.