شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يتفقد جناح المنطقة الاقتصادية ويلتقى بالمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتفقد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل جناح الوزارات المشاركة على هامش قمة المناخ، وذلك ضمن جولة تفقدية للأجنحة المشاركة في المعرض المقام بالمنطقة الخضراء، حيث كان في استقباله ممثلي المنطقة الاقتصادية والمطورين الصناعيين والمستثمرين شركاء التنمية والمشاركين بجناح المنطقة الاقتصادية.



وزير التجارة خلال الزيارة

وقدم طارق هاشم مدير عام علاقات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية عرضاً تقديمياً عن أحدث التطورات والمستجدات التي تشهدها مشروعات المنطقة وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بصناعات الوقود الأخضر وما وصلت إليه الهيئة في هذا الملف بعد توقيع مذكرات التفاهم في مجال الطاقة الخضراء، وأحدث هذه المشروعات التي أطلق إشارة بدء الإنتاج فيها رئيس الجمهورية، وهو أول مشروع بالسخنة داخل المنطقة الاقتصادية.

كما تضمن العرض للفرص الاستثمارية والحوافز التي تمنحها الهيئة لمستثمريها، إضافة إلى القطاعات الصناعية المختلفة التي تستهدف الهيئة توطينها دخل مناطقها الصناعية الأربعة والتي تخدمها الستة موانئ التابعة للهيئة، وفي ذات السياق التقى وزير التجارة والصناعة مستثمري ومطوري المنطقة الاقتصادية المشاركين بجناح الهيئة.

وأعرب المهندس أحمد سمير عم سعادته لما تحرزه المنطقة الاقتصادية من خطوات جادة نحو توطين صناعات الطاقة الخضراء، إضافة لما تستهدفه من صناعات أخرى تعبر عن أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية والعمل على تلبية احتياجات الجمهورية الجديدة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.