شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يعلن حملة استدعاء بعض سيارات سكودا للاطمئنان على جودة المنتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه بالتعاون مع شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سكودا في مصر، تم إطلاق حملة استدعاء لفحص بعض سيارات سكودا "يتي - سوبيرب - رابيد - أوكتافيا - وفابيا "من ٢٠١٤ حتي ٢٠١٨ .

لفحص و تغيير مفجر الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر، وعدد السيارات المطلوبة ٣١٨٢.

وأضاف الجهاز أن هذا الإجراء في إطار الاطمئنان على جودة و فاعلية المنظومة، وهذا حرصاً من شركة كيان ايجيبت وكيل سكودا في مصر علي سلامة عملائها وللإستعلام عن أرقام الشاسيهات المشمولة بالإستدعاء ، برجاء الإتصال علي الخط الساخن للشركة ١٩١١٢ لحجز موعد بمركز خدمة كيان ايجيبت وذلك دون أي تكاليف أو رسوم علي العميل .