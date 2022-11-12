الاقتصاد

حماية المستهلك يعلن حملة استدعاء بعض سيارات سكودا للاطمئنان على جودة المنتج

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه بالتعاون مع شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سكودا في مصر، تم إطلاق حملة استدعاء لفحص بعض سيارات سكودا "يتي - سوبيرب - رابيد - أوكتافيا - وفابيا "من ٢٠١٤ حتي ٢٠١٨ .

لفحص و تغيير مفجر الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر، وعدد السيارات المطلوبة ٣١٨٢.

 

 

وأضاف الجهاز أن هذا الإجراء في إطار الاطمئنان على جودة و فاعلية المنظومة، وهذا حرصاً من شركة كيان ايجيبت وكيل سكودا في مصر علي سلامة عملائها وللإستعلام عن أرقام الشاسيهات المشمولة بالإستدعاء ، برجاء الإتصال علي الخط الساخن للشركة ١٩١١٢ لحجز موعد بمركز خدمة كيان ايجيبت وذلك دون أي تكاليف أو رسوم علي العميل .

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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