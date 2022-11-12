شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح المصرى يستضيف لقاء حول تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الجناح ‏المصري بقمة المناخ في شرم الشيخ ، اليوم لقاء حول أسواق الكربون ،و تأثيرات التغيرات المناخيه على القطاع الزراعي الأفريقي والمصري والعالمى، وكذلك أهمية تطور القطاع الزراعى باستخدام التكنولوجيا لمواجهة التحديات المناخية .

تحدث في اللقاء من مصر المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية مصدرى المحاصيل البستانية ، وأيمان كامل الرئيس التنفيذى للجمعية ،وحسام حبيب خبير الأراضى ، ومن كينيا سوينى بنزاري ومن هولندا الدكتور ميني لنسترا ، وجون اوكونيل من الولايات المتحدة الأمريكية .

أشار محسن البلتاجى خلال اللقاء ‏إلى الكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها المزارع المصري الفترة الحالية ،مشيرا إلى أهمية التعامل بشكل حرفي وعلمي مع كميات المياه المستخدمة مع استخدام الري الحديث بالإضافة إلى حسن استخدام الكيماويات ،والأسمدة ومعرفة المواعيد المناسبه لوضعها في الأرض مما يساهم في زيادة في الإنتاجية.

‏أشار إلى أهمية دعم مراكز البحوث المزارعين من خلال توفير أفضل انواع البذور ذات الإنتاجية العالية مما يزيد من الإنتاجية ، وهذا يساهم في الاستغلال الامثل للاراضي ،لا سيما في ظل ما يتعرض له العالم من تغيرات المناخ سواء فيضانات أو تصحر او جفاف بالإضافة إلى التفاوت في درجات الحرارة ، وكلها عوامل تؤثر على الزراعة وهي المصدر الأساسي للحياة و يجب الحفاظ عليها.

‏من جانبها أشارت ايمان كامل ، إلى أهمية استغلال حالة الزخم في قمة المناخ cop27 ، وزيادة الاستثمارات المتاحة إلى القطاع الزراعي في مصر وفي قارة إفريقيا التي تحملت الأضرار المناخيه بالرغم من أنها ‏لم تتسبب فيها وتبلغ نسبتها فقط من الانبعاثات لنحو 3‎%‎ ،حيث تحتاج القارة لنحو 62 مليار دولار سنويا لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية .