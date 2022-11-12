شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالسوق المصرفي اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 12-11-2022، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر 6.63 جنيه للشراء، و6.64 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 6.63 جنيه للشراء، و6.65 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى6.63 جنيه للشراء.

6.65 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى6.63 جنيه للشراء.

6.64 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى6.65 جنيه للشراء.

6.65 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية6.62 جنيه للشراء.

6.65 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر6.63 جنيه للشراء.

6.64 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى6.63 جنيه للشراء.

6.65 جنيه للبيع.