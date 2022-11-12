شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البترول والخارجية يزوران جناح مبادرة السعودية الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ Cop27 جناح مبادرة السعودية الخضراء فى المؤتمر المنعقد حاليا فى شرم الشيخ، بصحبة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، والذى يأتى فى إطار المشاركة الفاعلة للمملكة فى المؤتمر، حيث يشهد الجناح حاليا فعاليات النسخة الثانية من منتدى المبادرة والذى تم عقده هذا العام على أرض مصر بالتزامن مع مؤتمر المناخ متخذا شعار ( من الطموح إلى العمل ) بما يعكس حرص البلدين على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وحرص الوزراء على تفقد اقسام الجناح ومتابعة شرح عن تطورات العمل بالمبادرة التى شاركت مصر و مَثّلها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الاحتفال بإطلاقها العام الماضى بالرياض .

وجدير بالذكر أن مبادرة السعودية الخضراء التى قام بإطلاقها سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمبادرة تأتى فى إطار اتخاذ المملكة العربية السعودية خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة، حيث جمعت مبادرة السعودية الخضراء، منذ انطلاقها فى عام 2021، بين حماية البيئة وتحول الطاقة وبرامج الاستدامة فى المملكة لتحقيق أهدافها الشاملة فى تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة، ومكافحة تغير المناخ.