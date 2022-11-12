شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة أهرامات الجيزة تستمر في استقبال الوفود الرسمية من ضيوف مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم، رئيس وزارء الباهاما والوفد المرافق له، على هامش زيارته لمصر، لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

وقام أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، باصطحاب الضيوف في جولة داخل المنطقة الأثرية، تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث أعرب الضيوف عن سعادتهم بالزيارة، وانبهارهم بالحضارة المصرية القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة.

جدير بالذكر أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية، عددا من الوفود الرسمية، منها رئيس جمهورية الكوك وزوجته، ورئيس جمهورية دولة فنزويلا وأسرته ورئيس وزراء الفاتيكان وملك تونجا وزوجته.