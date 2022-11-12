شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يتفقد المنتجات والحلول الابتكارية المقدمة من الشركات والجهات المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية داخل عدد من أجنحة المنطقة الخضراء بقمة المناخ COP27 شملت عددا من الشركات والمشروعات منها سيمنز، ومايكروسوفت، وإيفا فارما، وEG MED، ومنصور شيفورليه، والمراكبي للصلب، وShift EV، ومشروع نيرك، وPapyrus، وشاحن، إلى جانب جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجناح مركز تميز الطاقة التابع لجامعة عين شمس.

رافق الوزير خلال الجولة ابراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية احمد رضا رئيس مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعى .

وقد أشاد الوزير بما تقدمه الشركات من منتجات وحلول ابتكارية وصناعات ذات تكنولوجيا حديثة ومتطورة ومتوافقة مع التوجهات العالمية وذلك في مختلف المجالات وخاصةً الصناعات الهندسية والإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الثقيلة، وصناعات طبية.

وأوضح سمير أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً للمنطقة الخضراء وذلك تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة، لافتاً إلى أن المنطقة تمثل فرصة جيدة لطرح أفكار ورؤى المجتمع غير الرسمي والشباب والمرأة وغيرهم، وإيجاد الحلول المبتكرة لكل موضوع يخص تحديات المناخ خلال الفترة المقبلة.