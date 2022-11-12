طارق الملا: توفير ما تحتاجه صناعة البترول من حلول تواكب التقنيات الحديثة

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القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفد شركة IBM، على هامش المشاركة في مؤتمر المناخ COP27 ، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، فى ظل اهتمام قطاع البترول بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم الحلول التكنولوجية، وتعد IPM أحد مقدمى الخدمات الموثوقين فى هذا الإطار.

وأكد الملا على أهمية العمل على توفير ما تحتاجه صناعة البترول فى كافة جوانبها من حلول تواكب التقنيات الحديثة، وتمكنها من تحقيق أهدافها فى التنمية المستدامة والتحول الرقمى، وتطوير وتحديث منظومة العمل والإنتاج البترولى ، مشيراً إلى أن تعاون قطاع البترول مع شركة IBM تاريخى وممتد ، وأن هناك تعاوناً حالياً فى تطبيق برامج ERP وSAP ، ونتطلع لرؤية نتائج متكاملة فى ربط منظومة القطاع تخدم استراتيجية العمل وتقدم الدعم الكامل فى تحقيق الأهداف، وأكد على أهمية وجود نظام واحد يخدم تحقيق النتائج وسرعة الأداء وتوفير البيانات مما يسهم فى دعم اتخاذ القرار والحديث بصوت واحد من كافة مؤسسات القطاع والشركات العاملة معه.

وخلال اللقاء أشارت مروة عباس مدير عام الشركة إلى أن العلاقة مع قطاع البترول والحكومة المصرية ممتدة منذ عام 1954، وأنها تعمل بتعاون وتنسيق كامل مع فريق عمل الوزارة و كيانات قطاع البترول ، مشيرة لأهمية مشروع التحول الرقمى الذى تنفذه وزارة البترول والثروة المعدنية وما يحققه من نتائج جيدة ، والتزام الشركة بتقديم حلول متميزة فى تحليل البيانات ، واستخدام أنظمة متطورة من الذكاء الاصطناعي فى تحليل العينات الجيولوجية ، ودعم جهود إزالة الكربون ، وخطط تحقيق الاستدامة، وجهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية ، وتطوير قدرات العاملين ، وأن الشركة لديها المرونة للتعامل مع أولويات وخطط قطاع البترول للفترة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى، وكيريك موريس مدير استراتيجيات الطاقة والتنمية وكريستيان نول مدير عام الاستشارات بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة IPM.