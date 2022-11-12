شكرا لقرائتكم خبر عن 95.99 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت أسعار النفط، 95.99 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى،88.96 دولار للبرميل.

وتشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إلى ارتفاع إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارجها، خلال الربع الثالث من عام 2022 بنحو 1.7 مليون ب/ي مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 66.2 مليـون ب/ي، وأن تستمر في الارتفاع بعد ذلك لتصل خلال الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو 67.1 مليون ب/ي.

ووفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية، الصادرعن منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك، فبشكل عام، يتوقع ارتفاع متوسط تلك الإمدادات خلال عام 2022 بنحو 2.1 مليون ب/ي، أي بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق، ليصـل إلى 65.8 مليون برميل/يوم، وهو تقريباً نفس مستوى التوقعات السابقة، حيث تـم رفـع النمـو المتوقع لإنتاج روسيا النفطي مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة به، وفي المقابل تم خفض النمو المتوقع لإنتاج الولايات المتحدة الأمريكيـة والنرويج وكازاخستان وأذربجيـان.

وأظهرت دراسة مرجعية نشرت الجمعة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية من غاز ونفط وفحم ستتجاوز مستواها القياسي في 2022 بعد تراجعها خلال جائحة كوفيد-19.

وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريبا.

وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 % فرصة تجنب حصول احترار قدره 1.5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في "غلوبال كربون بروجيكت".