شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 12 نوفمبر 2022.. عيار 21 يسجل 1262 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر منتصف تعاملات اليوم تراجعا بحوالي 3 جنيهات، وبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا 1262 جنيها مقابل 1265 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع الطلب في مصر بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب ليسجل الذهب مستويات تاريخية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1082 جنيها.

عيار 21 سجل 1262 جنيهات.

عيار 24 سجل 1442 جنيها.

الجنيه الذهب 10096 جنيها.

المياً ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس ‏مكاسب أسبوعية قوية، وسجل المعدن النفيس أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو عام 2020 على الأقل ‏بعد ظهور إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التكهنات ‏بأن الفدرالي الأمريكى ربما يقلل من وتيرة رفع الفائدة.‏

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة ‏‎0.7%‎‏ إلى 1766.26 ثم 1770 دولارا للأونصة بعد ‏تسجيل أعلى مستوى منذ الثامن عشر من أغسطس في وقت سابق بالجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة ‏‎0.9%‎‏ إلى 1769.40 دولار للأونصة، ‏وحقق المعدن الأصفر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة ‏‎5.5%‎‏.

كانت بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين قد أظهرت ارتفاعاً أقل من ‏المتوقع في أكتوبر مسجلة قراءة دون 8% للمرة الأولى في 8 أشهر، وتتوقع الأسواق الآن وجود فرصة بنسبة ‏‎71.5%‎‏ أن يقوم الفدرالي بزيادة الفائدة ‏بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر 2022.