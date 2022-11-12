سعر الذهب يقفز 11 جنيهًا مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم السبت، حيث زاد الجرام 11 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 836 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1075 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1254 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1433 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 10032 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يشار إلى أن اليوم وغدا العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية بما فيها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1771 دولارا للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.9% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.