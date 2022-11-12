شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة مجتمع مدنى أفريقية ترفض بناء السدود وتدعم استدامة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عدد من الأفارقة المشاركين فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بناء سدود كبيرة على الأنهار، معتبرين أنها تمثل تهديدا للكوكب واللاإنسانية بطبيعة الحال، وذلك من خلال ملصقات كبيرة على الأرض فى المنطقة الزرقاء ، ومن خلال ملصقات يتم توزيعها على المشاركين .

وطالبوا بالطاقة للجميع ورفض الظلام، وانهم مستمرون فى تحركهم من اجل ايجاد استدامة للطاقة خاصة فى الكونغو .

وأشاروا في بيان اليوم، إنهم يمثلون احدى منظمات المجتمع المدنى تدعى " توبوي موليلى " وهم يطالبون بالطاقة كحق عالمى ، على اساس دور الطاقة فى تحقيق التنمية المستدامة لافريقيا كلها ، خاصة الطاقة النظيفة التى باتت حق من حقوق الانسان .

واشاروا فى بيان تم توزيعه انهم يرحبون بالطاقة التى تحمى الاقتصاد والتنمية مستقبلا ، خاصة ان اقل من 10‎%‎ فقامت الكنغوليين يحصلون على الطاقة المناسبة .

معتبرين ان بناء السدود الكبيرة ليس الحل لتوفير الطاقة لانها مكلفة للغاية ، وقد تضر بالبيئة ، علاوة على كونها لن تقدم الطاقة لكل المجتمعات ، كما أن بناء السدود الكبيرة يساهم فى زوال مجتمعات قروية كثيرة محيطة بها فى حدود 20 كيلو متر ، وهو ما قد يحدث للسد الجديد الذي سيتم بناؤه علي احد انهار الكونغو لتصدير طاقة سنوية ب1.5 مليار دولار ، في حين يفتقد الأغلبية للطاقة ، وبالتالى فإن بناء السدود الكبيرة ليس الحل .

واضافوا أن الحل يتمثل فى بدائل تراعي طبيعة المجتمعات المحلية وتضمن تحقيق التنمية فيها وحقوق الإنسان.