الاقتصاد

أسعار اليورو اليوم السبت 12-11-2022.. ثبات العملة الأوروبية في مصر

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اليورو اليوم السبت 12-11-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 24.18 جنيه للشراء، و24.83 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.18 جنيه للشراء، و24.82 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 24.23 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

24.23 جنيه للشراء.

24.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

24.18 جنيه للشراء.

24.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

24.18 جنيه للشراء.

24.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

24.18 جنيه للشراء.

24.82 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

24.33 جنيه للشراء.

24.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

24.23 جنيه للشراء.

24.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.27 جنيه للشراء.

24.55 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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