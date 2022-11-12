شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى أعلى نقطة تاريخية والجرام عيار 21 بـ1265 جنيها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، قفزات ملحوظة بقيمة 10 جنيهات بختام تداولات هذا الأسبوع، وذلك بتسجيل سعر 1265 جنيها للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد ارتفاع صاروخي لسعر الذهب عالمياً إلى مستويات 1770 دولارا، ويكون السعر المسجل في الأسواق الآن هو الأعلى في تاريخ تسعير المعدن النفيس بمصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1084 جنيها.

عيار 21 سجل 1265 جنيهات.

عيار 24 سجل 1446 جنيها.

الجنيه الذهب 10120 جنيها.

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس ‏مكاسب أسبوعية قوية، وسجل المعدن النفيس أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو عام 2020 على الأقل ‏بعد ظهور إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التكهنات ‏بأن الفدرالي الأمريكى ربما يقلل من وتيرة رفع الفائدة.‏

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة ‏‎0.7%‎‏ إلى 1766.26 ثم 1770 دولارا للأونصة بعد ‏تسجيل أعلى مستوى منذ الثامن عشر من أغسطس في وقت سابق بالجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة ‏‎0.9%‎‏ إلى 1769.40 دولار للأونصة، ‏وحقق المعدن الأصفر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة ‏‎5.5%‎‏.

كانت بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين قد أظهرت ارتفاعاً أقل من ‏المتوقع في أكتوبر مسجلة قراءة دون 8% للمرة الأولى في 8 أشهر، وتتوقع الأسواق الآن وجود فرصة بنسبة ‏‎71.5%‎‏ أن يقوم الفدرالي بزيادة الفائدة ‏بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر 2022.