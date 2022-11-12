شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات في مصر اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار العملات اليوم السبت 12-11-2022 بالسوق المصرفي وفق آخر تحديثات البنوك قبل الإغلاق الإسبوعي وتوقف التداول للإجازة الرسمية في البنوك، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 75.97 جنيه للشراء، و 79.21 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 27.63 جنيه للشراء، 28.50 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 24.28 جنيه للشراء، 24.83 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 27.63 جنيه للشراء، 28.50 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 75.97 جنيه للشراء، و 79.21 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.