شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن أكبر مشروع لإنتاج طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) ، التوقيع على إنشاء أكبر مشروع لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم، ويقدم الخليج 365" 7 معلومات عن مزرعة الرياح.

1- ستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات عند اكتمالها 47790 جيجا وات ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا.

2- ستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.

3- ستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

4- ستوفر مزرعة الرياح ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالي 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة حوالي 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.

5- يأتي المشروع في إطار " مبادرة الممر الأخضر" في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

شهد مؤتمر المناخ التوقيع على 4 مشروعات كبرى لتوليد طاقة بقدرة 28 جيجا وات، ما يقرب من نصف القدرة الحالية لإنتاج الكهرباء، والتي بلغت 59.5 جيجاوات بنهاية 2021، كما تعادل 8 أضعاف إجمالي قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد، والتي كانت 3.4 جيجاوات بنهاية العام الماضي.