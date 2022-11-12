شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف آخر تطورات أسعار الفراخ اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، عن تراوح أسعار الدواجن بالمزارع بين 40 إلى 41 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 45 إلى 47 جنيها، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

وأضاف في تصريحات له، أن سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها، سعر الساسو 51 جنيها، والكتكوت الأبيض 2.5 إلى 4.75 جنيها وأمهات بيضاء 29 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

يشار الي أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.