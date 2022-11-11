شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على قوائم شركة الشمس للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- تضمنت الأرصدة الدائنة في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 45.063 مليون جنيه تكاليف تقديرية للموقع العام لمشروع جاردينيا الشمس، والتي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه.

2- قامت الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (48) في إثبات أرباح مبيعاتها عن الفترة 1 يناير عام 2022 إلى 30 سبتمبر عام 2022 "فقط" وتم حساب معدل قيمة حالية لها بنحو 17% مستندة بذلك على عرض وحيد لشركة "تمويل للتمويل العقاري" ودون الاسترشاد بفائدة البنك المركزي الأمر الذي أثر على الأرباح المحققة خلال الفترة، ويتصل بما تقدم استمرار عدم التزام الشركة بالمعيار سابق الإشارة إليـه بشـأن مبيعاتهـا عـن السنوات السابقة حيث تأثرت إيرادات الفتـرة بنحو 25.728 مليون جنيه تمثل أرباح من مبيعات أعوام سابقة هذا فضلا عن استمرار تضمين قائمـة المركـز المالي في 30 سبتمبر عام 2022 بالحسابات الدائنة لنحو 119.565 مليون جنيه "أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة".

3- لم تتأثر قائمة الدخل في 30 سبتمبر عام 2022 بالحد الأدنى المضمون المنصوص عليه بعقد المشاركة المبرم مع شركة "أوليف ترى للمقاولات" في 25 يناير عام 2022.

4- عدم التزام الشركة بسداد نحو 107.605 مليون جنية تمثل باقي قيمة القسط الرابع والأخير لأرض العاصمة الإدارية استحقاق 12 مارس عام 2022، الأمر الذي سيترتب عليه تحمل الشركة لغرامات تأخير لتجاوز موعد السداد المحدد طبقا لشروط التعاقد، خاصة وأن الشركة سبق أن تحملت خلال الفترة نحو 10.625 مليون جنيه غرامة تأخير سداد القسط الثالث والرابع.

5- لم تواف الشركة بدراسة بمدى الإضمحلال الذي لحق بالأرصدة المدينة حيث بلغت متأخرات العملاء في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 18.265 مليون جنيه.