شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع على رأسها البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها البنوك بنسبة 4.3%، أعقبه الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.7%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.6%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.4%، وقفزت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 2.6%، 2.5%، 2.3%، على التوالي.

وزادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.6%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%، فيما تراجعت قطاعات السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 2.9%، 2%، 1.9%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 11756.56 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2231.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.52% ليغلق عند مستوى 3275.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.78% ليغلق عند مستوى 14181.02 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3459.37 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 781.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 487 مليار جنيه إلى 505.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 141.8 مليار جنيه إلى 144.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.