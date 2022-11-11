شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال المركبات لإتاحة سيارات "زيرو" للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة المالية، للمواطنين في 15 محافظة المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، للاستفادة من امتلاك سيارة جديدة موفرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن المبادرة.





س- ما هي مبادرة إحلال المركبات؟ج- أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ.





س- ما هي المحافظات المتاحة للاشتراك بالمبادرة؟ج- أتاحت وزارة المالية، للمواطنين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ، لإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج الاستفادة من المبادرة.





س- ما هي شروط الاشتراك بمبادرة إحلال المركبات؟ج- شروط التقديم بالمبادرة تتضمن أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة 20 سنة، ورخصة سيارات الأجرة باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، ورخصة السيارات الملاكي باسم المتقدم منذ سنتين على الأقل وقت الاشتراك، والتقدم بأوراق موقع المبادرة: «www.gogreenmasr.com»، وتسجيل بياناته والاشتراك في المبادرة.





س- ما هي المزايا التي تقدمها للمشتركين بالمبادرة؟ج- تتيح المبادرة للمشتركين الاستفادة من "الحافز الأخضر"، وهي القيمة المالية التي تتحملها الحكومة نظير شراء سيارة جديدة تعمل بالغاز، ويتراوح الحافز بين نسبة 10% إلى 25% للسيارة حسب ترخيصها، بحد أقصى 65 ألف جنيه، والحصول على تمويلات بفائدة ميسرة من بنوك: «الأهلي، مصر، القاهرة، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، العربي الأفريقي، التعمير والإسكان، قناة السويس»، وثيقة تأمين على السيارة بسعر مخفض.





س- كم عدد المستفيدين من المبادرة؟ج- تقدم 42 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، تم تخريد 24 ألف سيارة قديمة ما بين «ملاكى» و«تاكسى» و«ميكروباص»، وتحملت الخزانة العامة للدولة أكثر من 590 مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر».